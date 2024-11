Lazio, Pedro: "Baroni mi ha rianimato! Lui mi tratta come..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Pedro è tornato a splendere come aveva fatto con Barcellona e Chelsea. Nemmeno il primo anno di Sarri aveva segnato e fornito assist con questa costanza. Lo spagnolo continua a incantare e far impazzire i tifosi della Lazio. Secondo lui il merito è tutto di Marco Baroni. Il numero 9 lo ha spiegato sulle pagine de Il Messaggero dicendo che non solo lui, ma anche Castellanos e Zaccagni stanno rendendo più che in passato grazie al nuovo tecnico biancoceleste e che tra compagni ci sia maggiore feeling aiutato dai risultati positivi in serie. Lo spagnolo ha detto: «Baroni mi ha rianimato, è vero. Si è rapportato come se fossi un uomo in più del suo staff tecnico, mi chiede consigli su come aiutare il gruppo. Questa responsabilità mi fa rendere di più. So che devo dare più degli altri, così riesco a superare limiti biologici che non avrei immaginato».