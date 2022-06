Lazio, Pedro vuole proseguire nella tradizione: punta la doppia cifra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Pedro bis è meglio del Pedro uno. Da sempre, con una sola eccezione, la Roma. E adesso l'obiettivo è quello di proseguire nella tradizione con la maglia della Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei lo spagnolo nel suo secondo campionato disputato con la stessa maglia ha reso di più dal punto di vista realizzativo del primo. Così è stato con il Barcellona: nella stagione 2009-10, nonostante i blaugrana avessero gente del calibro di Messi, Ibrahimovic ed Henry, Pedrito ha realizzato 12 gol in Liga, score migliorato di una rete nel campionato successivo. Oltre alle performance nella Liga, nel 2009-10 l'attaccante di Santa Cruz de Tenerife ha segnato in tutte le finali giocate (Coppa del Mondo per club, Supercoppa Europea e Supercoppa di Spagna), mentre nel 2010-11 ha messo il timbro in semifinale e in finale di Champions League, rispettivamente contro Real Madrid e Manchester United. Nel 2015-16 è arrivato il trasferimento al Chelsea e Pedro ha concluso la prima Premier League con 7 reti all'attivo: bilancio migliorato la stagione seguente, arrivando a 9 centri. L'unica eccezione con la Roma dove Pedro è rimasto un solo anno, prima che Mourinho lo mettesse fuori rosa. Opportunità colta al volo da Sarri che ha puntato sullo spagnolo a occhi chiusi ed è stato ripagato dai numeri: nove gol in campionato, uno dei quali alla Roma di Mourinho, e altra sfida del secondo anno da vincere. Obiettivo doppia cifra.