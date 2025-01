Lazio, Pellegrini scalpita dopo la 'delusione Verona': ma occhio a Hysaj...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Contro la Fiorentina mancheranno Lazzari e Tavares, infortunati, ma, rispetto alla sfida di giovedì scorso contro la Real Sociedad, Baroni può quasi tirare un sospiro di sollievo. Due terzini sono fuori, ma in ballo per due maglie ce ne sono tre. Le prove della vigilia vedono Marusic e Pellegrini come probabili titolari, ma c'è anche Hysaj pronto a subentrare per aiutare i compagni.

L'albanese non è nella lista europea, ma fino a che il mercato non si chiuderà, ed eventualmente verranno mosse modifiche alle liste di Serie A, potrà essere utile alla causa. Come scrive il Corriere dello Sport, Pellegrini è rimasto deluso dalla panchina contro il Verona (subentrato al 73') perché sperava di ricevere un'occasione vista la sua assenza forzata in Europa. Adesso, però, può riprendersi il posto dal primo minuto e, salvo imprevisti, è destinato a due titolarità consecutive.