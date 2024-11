Lazio, Pellegrini senza pressioni: "Nessuno parlava di noi. A inizio anno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara al rientro dalla sosta nonostante i tanti nazionali. Continuare a mantenere il ritmo è fondamentale, soprattutto in vista di un dicembre ricco di sfide adrenaliniche. I biancocelesti però non devono temere nessuno, sono le altre che forse la temeranno. Partita con gli sfavori del pronostico, la Lazio li ha ribaltati e rischia di far saltare il banco. È ancora novembre, presto per esserne certi. Ciò che è certo è che la squadra di Baroni lavora nell'ombra, lontana dalla pressione di dover raggiungere chissà quale obiettivi. Luca Pellegrini, intervenuto ai microfoni del Tempo, ha parlato di limiti e pressioni. Ecco di seguito le sue parole: "In realtà di limiti ne abbiamo tanti. Siamo una squadra giovane, dobbiamo puntare sempre a migliorare. Sappiamo come nasconderli, o comunque conoscerli per migliorare ogni giorno. All’inizio dell’anno tante parole sono state spese, della Lazio non ne parlava nessuno. Ma a noi piace così, non vogliamo stare in questa orbita, le pressioni le lasciamo agli altri".