Lazio, per la corsa scudetto Mancini ha le sue favorite. Ma c'è una variabile

LAZIO, MANCINI SULLO SCUDETTO - Appena riprenderà il campionato, si tornerà a parlare di corsa per lo scudetto. E la Lazio ne è dentro con tutte le scarpe. Ma quante cose saranno cambiate? Tante. Una sosta così lunga della Serie A per una pandemia di questo tipo non è mai avvenuta e fare calcoli per quello che succederà diventa molto complicato. Per questo anche il ct Mancini non si sbilancia e tira tutti in ballo: "Diventa impronosticabile, perché è un mini torneo - si legge sulla rassegna di Radiosei. La Juve, che è la più forte in assoluto, e la Lazio sono favorite, ovvio, ma attenzione perché certe distanze possono essere annullate facilmente da uno sbandamento. L’Inter se batte la Samp nel recupero che le manca, tornerà in corsa per il titolo. E attenzione all’Atalanta, se ripartirà da dove era rimasta. Nessuno può sentirsi al sicuro o più forte degli altri. Due mesi di stop fanno la differenza. I giocatori si saranno allenati a casa ma tutti con modalità diverse e le loro condizioni non saranno uguali".

