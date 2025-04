RASSEGNA STAMPA - Curiosità a sorpresa nel derby della Capitale. La Lazio può tornare a vestire la prima maglia celeste, mettendo da parte, almeno per una partita, quella bianca speciale per i 125 anni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport: era stata utilizzata nella prima metà di stagione e l'ultima partita in cui è scesa in campo è stata proprio la gara d'andata contro la Roma.