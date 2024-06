Lazio Primavera, pronto il rinnovo di Sanderra: tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Avanti con Stefano Sanderra. La Lazio punta ancora sul tecnico per la Primavera: c'è l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Firmerà appena rientrerà dalle vacanze, come spiegato da Il Corriere dello Sport. Era arrivato in scadenza, nell'ultima stagione ha guidato i baby biancocelesti da neopromossi fino alla semifinale scudetto. Nelle prossime settimane, poi, si deciderà quali ragazzi confermare del gruppo, chi liberare e chi invece mandare in prestito per far crescere altrove.