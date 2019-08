Lazio, Proto si allena a Formello: punto sull'infortunio

Il ruolo di vice-Strakosha sarà ancora suo. Insomma, il motivo per cui Silvio Proto in questi ultimi giorni non si sta allenando con la squadra, ma a Formello, non risiede in ipotetici declassamenti di ordine tecnico. La ragione è tutta nell'operazione al quale si è sottoposto a giugno, e nella volontà dello staff medico di fargli evitare contrasti in allenamento. Il portiere belga non era tra i convocati di Marienfeld, ma la situazione non era tale da precludere la possibilità di continuare ad allenarsi. La sua preparazione è dunque continuata all'interno del centro sportivo di Formello. Ma le gerarchie sono già stabilite: Proto secondo, Guerrieri terzo portiere. Inzaghi, al posto dell'ex Anderlecht, ha portato con sé Alia. Ma Proto si ricongiungerà con la squadra quando questa farà rientro a Roma, la prossima settimana. Per terminare la preparazione al prossimo campionato tutti insieme.

