Lazio, quando le mura di casa non sono "amiche": Inzaghi deve riattivare il fattore Olimpico

In casa Lazio serve riattivare il "fattore Olimpico". E bisogna farlo il prima possibile, poiché sono già tanti i punti lasciati per strada. Le cosiddette "mura amiche", riporta la rassegna stampa di Radiosei, stanno provocando l'effetto contrario sulla squadra di Inzaghi, che sta risentendo in modo particolare del mancato supporto del "dodicesimo in campo". Ad oggi in campionato i biancocelesti sono riusciti a vincere una sola volta nelle gare giocate nella Capitale, la sfida contro il Bologna del 24 ottobre 2020.

SERVONO PUNTI IN CASA - Prima della gara contro il gruppo di Mihajlovic, erano arrivati una sconfitta e un pareggio contro Atalanta e Inter, a seguire il pari nel match con la Juventus e la bruciante disfatta nell'ultima sfida, quella contro l'Udinese. Non tenendo in considerazione le partite di Champions League, dunque, sono trascorsi due mesi dall'ultimo successo casalingo della Lazio. Oggi contro il Verona si tenterà di mettere fine a un trend negativo che non si verificava dalla stagione 2009/10. A quell'epoca la squadra di Ballardini aveva inanellato gli stessi risultati, proseguendo la tendenza e tornando a vincere soltanto nella nona gara di Serie A.

VECCHIO PUNTO DI FORZA - E pensare che solo la stagione scorsa lo straordinario cammino che ha portato la Lazio a conquistare un posto in Champions era stata costruita proprio all'Olimpico, dove erano arrivati ben 45 dei 78 punti totali. Risultati di 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. E le uniche due disfatte erano arrivate dopo la sosta forzata del torneo, quando gli impianti erano stati chiusi e il pubblico non poteva più incitarli. I tifosi non ci saranno neanche stasera contro l'Hellas, ma a Inzaghi servono i punti in casa e, per ottenersi, bisognerà ritrovare il successo. I punti lasciati per strada sono già tanti, e non devono aumentare se si vuole stare al passo delle prime in classifica. Il "fattore Olimpico" va riattivato.

