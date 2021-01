Lazio, Radu riprende la rincorsa verso Favalli e Puccinelli: nel 2021 vuole scrivere la storia

Questo pomeriggio contro il Genoa Radu riprenderà le rincorse del passato. La gara inaugurale del 2021 in casa Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarà utilizzata dal senatore biancoceleste per avvicinarsi ancor di più ai pochi calciatori che ha ancora davanti nelle presenze in Serie A e in quelle totali con la la maglia del club. A guidare le due graduatorie, rispettivamente Aldo Puccinelli e Giuseppe Favalli. Il primo è a quota 339, considerando anche i venti incontri a doppio girone del 1945-46. Il difensore romeno, invece, è per il momento fermo a 318. La prima arrivò nel febbraio 2008 quando esordì all'Olimpico contro la Sampdoria. Sono passati 4718 giorni da allora, e tante cose sono cambiate nel frattempo. Ad esempio, colui che oggi siede in panchina, Simone Inzaghi, tredici anni fa era un suo compagno di squadra.

UN RECORD DOPO L'ALTRO - Il traguardo di Puccinelli resta alla portata, ma è ancora più vicino quello relativo alle presenze complessive con la Lazio. Radu ne ha già collezionate 391 ed è ora in terza posizione, dietro a Pino Wilson (394) e, appunto, a Giuseppe Favalli (401). Numeri che possono essere superati anche in tempi abbastanza brevi: saranno sufficienti, infatti, altre 11 gare per sorpassare entrambi. E una volta arrivati a quel punto, anche l'altro record sarà più vicino, pronto a essere messo nel mirino come nuovo obiettivo. Nel 2021 l'ex Dinamo Bucarest vuole riscrivere nuove pagine di storia nel club di cui ormai è tifoso, di cui ha scelto di diventare una bandiera.

