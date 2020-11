Lazio, riecco Radu! Il 'Boss' ha completamente recuperato ed è già pronto

Finalmente Stefan Radu e la Lazio possono tornare a lottare insieme. Mentre Inzaghi continua a gestire una rosa ridotta all'osso, a causa degli infortuni e dell'intricata questione dei tamponi, il difensore romeno ha completamente recuperato ed è pronto ad essere reinserito nella lista del campionato. Nell'ultima settimana si è allenato bene: la lesione muscolare al flessore è ormai alle spalle. Adesso il 'Boss' aspetta solo il via libera della società: non è ben chiaro se possa arrivare già oggi (in tal caso andrà in panchina con la Juve) o se si rimanderà a dopo la sosta. In ogni caso, ciò che conta è che la Lazio può tornare ad abbracciare il suo leader.