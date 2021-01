Lazio - Roma, derby caput mundi: tante nazioni rappresentante in campo

Un tempo il derby della Capitale era caratterizzato da romani in campo: Giordano, Nesta e Di Canio da un lato, Giannini, Totti e De Rossi dall'altro. Ora non è più così, anzi trovare un giocatore nato e cresciuto nella città eterna è quasi un'impresa. Nelle due rose che questa sera si daranno battaglia, solo 3 giocatori sono figli di Roma: Cataldi (assente per infortunio) e Armini a rappresentare i colori biancocelesti, Pellegrini per quelli giallorossi. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, gli altri provengono da 11 nazioni differenti. La Spagna la più gettonata, poi Italia, Francia, Brasile, Romania, Serbia, Olanda, Inghilterra, Armenia, Bosnia ed Ecuador. Dopo secoli Roma è ancora il centro del mondo.

