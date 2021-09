Lazio - Roma e il pericolo manifestazioni: dalla politica ai no Green pass, tutti i rischi

RASSEGNA STAMPA - Ci siamo, manca sempre meno al primo derby della Capitale della stagione. La città si prepara a ospitare la sfida più attesa della stagione. Le due tifoserie hanno risposto presenti e nonostante la capienza dello stadio sia ridotta al 50%, saranno pochi i posti disponibili rimasti vuoti. A vegliare sugli oltre 30mila spettatori ci saranno ci saranno circa 2000 agenti tra poliziotti, carabinieri, finanzieri in tenuta antisommossa e vigili urbani deputati alla regolamentazione del traffico e alla viabilità. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'attenzione sarà massima perché non c'è solo la prevenzione di eventuali contatti tra tifoserie. Fra i vari rischi c'è anche quello di manifestazioni estemporanee legate al Green Pass o alle prossime elezioni amministrative nella Capitale. Intanto, da oggi sono in corso le bonifiche degli spalti e dell'area adiacente allo stadio Olimpico, mentre i radar della Digos sono ben accesi e puntati su luoghi caldi e i territori contesi della città dove esporre striscioni e innescare scintille. Già da stasera, poi, scatteranno le rimozioni delle auto in sosta lungo le strade più vicine al Foro Italico.