Lazio – Roma, Sarri contro Mourinho: il derby degli opposti

RASSEGNA STAMPA - Il giorno del confronto che tutti aspettavano è arrivato, quasi. Mancano solo 48 h al derby della Capitale, sarà una sfida inedita tra due squadre da sempre rivali e tra due allenatori di grande personalità ma opposta anche nell’interpretazione del calcio. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sarri ha il potere di trasformare il gioco in spettacolo ma lavora sul tempo, prerogativa principale. Mourinho non bada molto a questo aspetto lui è quello dell’ultimo minuto, lavora di più sull’aspetto psicologico e lo spogliatoio è il suo ambiente. Il derby sarà la prima occasione, in Italia, di vederli a confronto. L’andamento di entrambe le squadre, nelle ultime gare, non è indicativo. Sarri si affiderà ai suoi uomini e altrettanto farà Mourinho. Sarà un vero e proprio spettacolo poter assistere a questa sfida, non solo per i tifosi ma anche per chi ama il calcio.

