Lazio, Rovella non si smentisce mai: altra corsa da record nel derby

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rovella non si è smentito neanche nel derby. Anche nella stracittadina ha messo in campo corsa e anima, ma questa volta non sono bastati. Forse, da "laziale acquisito", ha sentito troppo la partita, ma affibbiargli la colpa del risultato sarebbe ingeneroso. Anche perché i numeri parlano chiaro e non si può dire che il centrocampista non abbia giocato: come riporta il Corriere dello Sport, Rovella ha infatti percorso 12,438 chilometri, come nessun altro in campo. Ha toccato 94 palloni (dietro solo a Gila, 95) e servito 76 passaggi (dietro di nuovo solo allo spagnolo con 82) con una precisione del 95%. Si è fatto valere anche in fase offensiva con 3 tiri (2 nello specchio), 3 passaggi chiave e 5 recuperi in fase di interdizione. Numeri che dimostrano che, nonostante il suo impiego no stop, non ci siano flessioni fisiche in Rovella.

L'unica cosa che gli si può recriminare nella stracittadina è di aver sentito troppo la partita, come si è visto dal faccia a faccia con Paredes. E' generoso, non è riuscito a gestire tutte le emozioni che un tifoso sente nei gironi precedenti alla stracittadina, ma vuole recuperare e farsi perdonare. Lo sguardo è già rivolto al Como: nonostante ieri non si sia allenato per un problemino al ginocchio, non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza in campo.