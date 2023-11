Lazio, Sarri combattuto tra Pedro e Isaksen: il piano targato 'Salerno-Celtic'

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ieri la ripresa a Formello, da oggi Maurizio Sarri è all'opera per capire quale sarà la sorte di Mattia Zaccagni. Ieri ha effettuato nuovi accertamenti strumentali, per capire a che punto fosse la distrazione al collaterale del ginocchio destro. Il numero 20 della Lazio sta recuperando, ma le strade per Salerno sono due: potrebbe andare in panchina o tornare direttamente contro il Celtic. Così, Felipe Anderson e Ciro Immobile aspettano di conoscere il partner d’attacco.

Come riporta il Corriere dello Sport, la scelta per la sfida contro la Salernitana ricadrà su Pedro o Isaksen. Lo spagnolo si è sempre rivelato decisivo, ha giocato da titolare in tre delle ultime quattro partite di campionato. Per il danese, il discorso è abbastanza diverso visto che non parte titolare dal 23 settembre (Lazio-Monza). Se Sarri opterà per Pedro, si piazzerà a sinistra, se toccherà a Isaksen, si muoverà a destra e Felipe Anderson, automaticamente, verrà spostato a sinistra.

I discorsi si rifletteranno soprattutto anche per il girone di ritorno della Champions League, dove non è ammesso sbagliare se si vorrà staccare il pass per gli ottavi di finale. Dal momento in cui Zaccagni non sta dando grandi punti di riferimento, il mister non sa se potrà rilanciarlo già contro il Celtic, ecco perché per quella sfida gli servirà un Pedro fresco. In questo senso, Isaksen potrebbe avere una chance contro la Salernitana, in campionato.