Lazio, Sarri e la prima dell'anno: il Comandante ha sbagliato una sola volta

RASSEGNA STAMPA - Ci siamo, scaldate i motori, la Serie A è tornata. Il primo impegno del 2022 per la Lazio sarà contro l'Empoli. Il match è in programma oggi alle 14:30 allo Stadio Olimpico dove arriva la squadra rivelazione di quest'anno guidata da Andreazzoli. In casa la Lazio ha un rendimento costante e viaggia a ritmi altissimi. Con i toscani è vietato sbagliare per non perdere di vista la zona Europa. Sarri ha dalla sua parte un dato importante. Da quando allena nella massima serie (2014/15), il Comandante ha sbagliato solo una volta nella prima gara dell'anno solare. Era il 2018 e il suo Napoli fu eliminato in Coppa Italia dall'Atalanta. Considerando anche l'esperienza in Premier, l'attuale tecnico biancoceleste ha sempre raccolto punti: tre vittorie (Napoli-Torino 2-1, Napoli-Sampdoria 2-1, Napoli-Verona 2-0), due pareggi (Empoli-Verona 0-0, Chelsea-Southampthon 0-0) e una sola sconfitta. L'augurio è che Sarri possa continuare il trend positivo amche quest'anno.