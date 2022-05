Lazio, servono i gol delle ali: Felipe e Zaccagni tocca a voi

Non solo Immobile, Sarri chiede i gol anche ai due esterni offensivi che insieme hanno totalizzato nove centri in campionato...

RASSEGNA STAMPA - Le condizioni di Immobile preoccupano e non poco in casa Lazio. In attesa di capire se l’attaccante riuscirà a smaltire l’infortunio alla caviglia, mister Sarri deve necessariamente studiare delle soluzioni alternative. Viste anche le condizioni non ottimali di Pedro, diventa indispensabile l’apporto dei due esterni d’attacco Felipe Anderson e Zaccagni.

RENDIMENTO DISCONTINUO – Come riporta la rassegna di Radiosei le loro ultime marcature sono piuttosto datate. Il brasiliano non va a segno dallo slalom pazzesco di Cagliari dello scorso marzo, mentre Zaccagni addirittura da febbraio. Doppietta al Bologna dopodiché è sparito dal tabellino. A La Spezia è stato sfortunato visto che ha colpito il palo che poi ha propiziato l’autogol di Provedel.

NUMERI IN COPPIA – In totale Anderson ha siglato 5 reti in campionato, mentre Zaccagni 6 di cui 2 con il Verona prima del suo passaggio in biancoceleste. Dunque insieme hanno totalizzato 9 centri in biancoceleste. Davvero pochi se si considera che Milinkovic-Savic da solo ne ha fatti 10 e che la Lazio è il secondo migliore attacco del torneo con ben 72 marcature alle spalle dell’Inter a quota 78. Nonostante i problemi fisici che lo hanno falcidiato nell’ultima fase, anche Pedro ha fatto meglio con 8 sigilli.

Ci si aspetta sicuramente di più vista la loro indiscutibile classe. Al contempo sicuramente non sono stati aiutati dalla scarsa concorrenza con i baby Raul Moro e Luka Romero non sempre chiamati in causa e l'ultimo arrivato Cabral praticamente inutilizzato.