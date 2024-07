Lazio, si torna a Formello: da valutare gli infortunati. Il programma

RASSEGNA STAMPA - Dopo la vittoria contro l'Hansa Rostock, si torna subito a lavorare al centro sportivo di Formello. La Lazio non perde tempo: il nuovo allenamento è fissato per questa mattina. Sul campo si rivedranno tutti i giocatori presenti in Germania, con la speranza di Baroni di riavere a disposizione anche gli infortunati.

Da valutare le condizioni di Noslin, soprattutto se avrà smaltito completamente l'influenza che l'ha costretto a rimanere nella Capitale. Romagnoli (affaticamento all'adduttore sinistro) e Castrovilli (indietro di condizione), invece, dovrebbero tornare ad allenarsi immediatamente: l'obiettivo è l'amichevole del 3 agosto contro il Frosinone.

Per Nuno Tavares (problema muscolare al flessore sinistro) e Mario Gila (frattura della base della falange dell’alluce) servirà più tempo prima di tornare in gruppo, rispettivamente 10 e 15 giorni di stop. Nel mirino, oltre alle gare della pre-season contro il Southampton e il Cadice, c'è ovviamente l'esordio in campionato del 18 agosto contro il Venezia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.