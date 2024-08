Lazio, squadra ospitata nel centro extra lusso del Southampton: sabato poi il Cadice

La Lazio rimane in terra inglese per prepararsi alla prossima ed ultima amichevole dell'estate. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in questi due giorni la squadra di Baroni si allenerà al centro sportivo del Southampton, il Markus Liebherr. Si tratta di una vera e propria oasi verde immersa nella contea dell’Hampshire. I biancocelesti saranno ospitati in una foresteria per 48 ore. Sabato mattina voleranno poi in Andalusia dove alle 21 sfideranno il Cadice, appena retrocesso in B e in cui gioca l'ex Gonzalo Escalante. Il rientro a Roma è previsto per domenica mattina.