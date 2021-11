Lazio, supereroi nel tridente offensivo: Sarri chiede straordinari

RASSEGNA STAMPA - Ancora loro. Si possono definire come degli stakanovisti per eccellenza. Il mini turnover non gira dalle parti dell'attacco. Non si riposa, si va avanti e forse dopo la sosta potranno rifiatare. Stiamo parlando di persone eppure sembrerebbero quasi dei supereroi: gli instancabili. Felipe Anderson, Immobile e Pedro costretti agli straordinari non hanno mai disertato la titolarità. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, mancano solo due partite al prossimo stop della Serie A, e i tre sono chiamati ancora una volta a rispondere al tour de force. Prima l'Olympique Marsiglia e poi la Salernitana. Il capitano biancoceleste è il recordman indiscutibile, ha saltato per infortunio soltanto il Bologna. I due esterni in quanto imprescindibili dovranno rispondere agli straordinari richiesti da Sarri. Le prossime sfide sono vicine e i tre dovranno applicarsi nel migliore dei modi per assicurare ulteriori risultati positivi alla squadra. E' tutto nelle loro mani.