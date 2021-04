Lazio, svolto ieri l'esame del Dna di Immobile e Strakosha

In un laboratorio dell'Università di Napoli Ciro Immobile e Thomas Strakosha ieri alle 18 si sono sottoposti all'esame del Dna disposto dal Gip della Procura di Avellino. Dell'inchiesta sui tamponi sul Laboratorio Futura Diagnostica di Massimiliano Taccone (unico indagato), secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe essere l'ultimo atto probatorio. Va sempre specificato che la Lazio non è indagata nel filone aperto dal Procuratore Vincenzo D'Onofrio. Il test già eseguito su Lucas Leiva, sempre secondo la rassegna stampa, avrebbe confermato l'appartenenza del Dna al giocatore. Immobile e Strakosha sono stati assistiti dall'avvocato Mancuso, l'esame è stato affidato alla dottoressa Salvatore, con la dottoressa Scalona consulente per la Futura Diagnostica.

