Lazio, Tavares e Castrovilli scaldano i motori: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio, dopo le prime due giornate ha conquistato tre punti battendo il Venezia, ma non ha ancora potuto utilizzare tutti i giocatori della rosa. Mister Baroni attende due giocatori in particolare e i nomi in questione sono Tavares e Castrovilli. Due innesti importanti acquistati in sede di mercato che non hanno ancora potuto dare il loro apporto.

Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino è in netto ritardo di condizione. dopo l'infortunio muscolare che l'ha bloccato durante il ritiro di Auronzo. Da un paio di settimane è tornato ad allenarsi, ma non è ancora pronto e i fatti di Udine parlano chiaro quando mister Baroni ha tolto Marusic e inserito Hysaj anzichè il terzino portoghese. La Lazio e Baroni si augurano di poter contare presto su Nuno Tavares per poter sfruttare la sua esplosività sul out mancino che sarebbe di grande aiuto in fase di manovra. Stesso discorso per Castrovilli che è ancora alla ricerca della forma migliore.

Dele Bashiru e Noslin sono partiti invece titolari nelle due gare contro Venezia e Udinese, due ingressi dalla panchina per Tchaouna. Anche Dia ha giocato mezz'ora contro i friulani per tentare la rimonta con il doppio centravanti, muovendosi tra centrocampo e attacco.