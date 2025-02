Lazio, Tavares protagonista a San Siro: Baroni punta su di lui. E intanto il Milan...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lazio in emergenza, la difesa è il reparto più colpito dagli infortuni e che impensierisce Baroni in vista del big match col Milan. Uomini contati tra chi è fermo ai box e chi invece, è fuori lista. Tra le poche certezze, c’è Tavares. Il tecnico punta su di lui nella super sfida con i rossoneri a San Siro, cerca la scintilla che un girone fa ha lanciato i biancocelesti nella corsa Champions nel giorno dell’esordio super per il portoghese.

Cinque assist messi a referto nelle prime cinque giornate di Serie A, è stato il primo nella storia del massimo campionato a raggiungere tale traguardo. Nel frattempo sono diventati otto e si confermano un record per l’ex Arsenal, inseguito da Lukaku. Numeri e prestazioni che non sono passati inosservati agli occhi del Milan che, ricorda il Messaggero, lo ha messo nel mirino. Settimane fa ormai, il club ha sondato il terreno e convinto che l’avventura di Theo Hernandez sia giunta al capolinea, in estate farà sul serio. Si partirà da una valutazione alta, la base d’asta, si legge sul quotidiano, è fissata tra i 35 e i 40 milioni di euro e non va dimenticato il 40% che spetta all’Arsenal per la futura rivendita.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE