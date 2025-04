Lazio, torna il doppio 9: Baroni può contare su Dia e Taty contro il Genoa

RASSEGNA STAMPA - Ieri il mondo si è fermato alla notizia della scomparsa del Santo Padre, e con questo anche i campionati professionisti e dilettanti. La decisione di spostare la gara contro il Genoa, in programma ieri e fissata per domani alle 18.30 non è per niente piaciuta alla Lazio, motivo per cui ha fatto ricorso alla Lega Serie A chiedendo un confronto urgente. Nonostante questo, la gara va verso il rinvio ufficiale a domani. In questo spazio però si inseriscono le scelte di Baroni. Taty e Dia, la formula del doppio 9 ieri sarebbe tornata per il Genoa e riprendere a correre per l’Europa. In questo senso, Castellanos avrà avuto più tempo per recuperare, ma il tecnico aveva già deciso: l’argentino e il senegalese avrebbero fatto coppia a Marassi. Sabato a Formello erano trapelate rassicurazioni circa le condizioni di Castellanos, uscito con i crampi dal match europeo contro il Bodø/Glimt.

Taty avrà bisogno del sostegno però di Boulaye che come riporta il Corriere dello Sport, è bravissimo a inserirsi negli spazi e ad alleggerire la pressione dei difensori. Dia, a sua volta, gioca meglio se davanti ha un punto di riferimento. Taty è bravo a cucire il gioco, il senegalese a sua volta parte da lontano, si inserisce in area di rigore e accompagna l’azione.

Non è un caso che Taty e Dia rappresentano la Lazio più bella e produttiva.L’ultima volta in cui sono stati utilizzati come coppia titolare risale al 9 febbraio e finì 5-1 all’Olimpico contro il Monza. Contro il Genoa sarà tempo anche di riscatto: Taty sarà in campo anche per cancellare l’errore dal dischetto che ha proiettato i norvegesi in semifinale di Europa League.