Lazio, tre settimane per mantenersi al meglio: il piano

Saranno tre settimane importantissime quelle in arrivo per la Lazio di mister Inzaghi che per la prima volta dall'inizio della stagione potrà preparare un match a settimana cercando di recuperare chi ancora non è al meglio e permettendo a qualcuno che è troppo affaticato di riposare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei oltre questa ci saranno altre due settimane senza coppe e il tecnico insieme al preparatore Ripert stanno studiando la tabella di marcia giorno dopo giorno in base alle sensazione che raccolgono sul campo: mercoledì è stata annullata la doppia seduta, ieri non si sono effettuate prove rinviate ad oggi e l'allenamento odierno dalla mattina è stato spostato il pomeriggio.

LE ALTRE - Queste settimane saranno importantissime perché la Lazio potrà sfruttare eventuali passi false delle sua avversarie nella corsa Champions, tutte infatti avranno più impegni dei biancocelesti: Inter e Napoli insieme a Juventus e Atalanta saranno impegnate in Coppa Italia, la Roma tornerà in Europa League il 18 febbraio e lo stesso farà il Milan. Importante sarà mantenere la condizione perché è stato dimostrato che quando i biancocelesti hanno potuto lavorare gara per gara i risultati sono arrivati.

