Lazio, Tudor cambia tutto a centrocampo: le mosse anti Juve

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

E' la notte dei miracoli, quello che servirà alla Lazio per poter ribaltare il 2-0 dell'andata e aggiudicarsi la finale di Coppa Italia. Questa sera, i biancocelesti sono chiamati alla storia. La compagine capitolina non è mai riuscita infatti a ribaltare il 2-0 dell'andata, venendo eliminata in quattro occasioni. Per questo, per far ciò sarà necessario segnare molto ma anche essere molto compatti e solidi dietro. In difesa, a seguito dei fastidi muscolari accusati da Patric nella seduta di domenica, ci saranno Casale e Gila ai lati di Romagnoli. Lo spagnolo si è comunque ripresentato a Formello ieri pomeriggio: nulla di preoccupante.

Cambi a centrocampo, Lazzari non sarà convocato per indurimento al polpaccio accusato verso la fine del primo tempo contro il Genoa. Sulle fasce Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Sorpresa al centro dove Guendouzi e Cataldi dovrebbero prendere il posto di Kamada e Vecino. Rovella è tornato dopo il lungo stop per la pubalgia, deve ancora mettere minuti nelle gambe. Sulla trequarti, viaggiano verso la conferma Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Castellanos, in pole su Immobile, che ha smaltito il trauma distorsivo al ginocchio rimediato contro la Roma. Il capitano andrà in panchina.