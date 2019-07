Lazio, ultimo test ad Auronzo contro Pordenone o Mantova: oggi l'annuncio

Ieri è arrivata l'indiscrezione, certamente gradita ai tifosi della Lazio: i biancocelesti resteranno ad Auronzo di Cadore 24 ore in più rispetto a quanto previsto. Prima di lasciare le Dolomiti, infatti, i ragazzi di Inzaghi effettueranno un'ultima amichevole estiva. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la sfida dovrebbe giocarsi il 27 luglio contro una tra Pordenone (neopromossa in Serie B) e Mantova, che milita in Serie D. Per oggi è previsto l'annuncio, l'ultimo test andrà ad aggiungersi a quelli già previsti contro l'Auronzo (domenica 14), la Top 11 del Cadore (mercoledì 17), la Triestina (domenica 21) e la Virtus Entella (mercoledì 24). Non c'è ancora l'ufficialità in tal senso, ma tutti i match dovrebbero disputarsi alle ore 17. CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

LAZIO, PRIMO GIORNO DI VISITE MEDICHE IN PAIDEIA

TORNA ALLA HOMEPAGE