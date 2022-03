Lazio, un parco per Wilson e una via per Lenzini: arriva l'ok della Giunta

Le ultime novità toponomastiche del Campidoglio ruotano tutte attorno al pallone e ai miti che hanno fatto la fortuna de calcio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Un parco per Pino Wilson e una via per Umberto Lenzini e Nils Liedholm. Le ultime novità toponomastiche del Campidoglio ruotano tutte attorno al pallone e ai miti che hanno fatto la fortuna delle squadre della Capitale. Ieri la giunta Gualtieri ha votato due memorie che indicano la volontà del Comune di procedere al più presto con la tripla intitolazione. Un'operazione in cui verranno coinvolte le famiglie dei campioni. «L'intenzione è ricucire sempre di più il rapporto tra la città e le sue due società calcistiche, ricordandone le pagine più gloriose. Le intitolazioni che abbiamo discusso renderanno il giusto tributo agli sforzi di Lenzini, imprenditore che per la Lazio ha dato tutto il possibile, e allo stile inconfondibile di Liedholm » , spiega Alessandro Onorato, assessore allo Sport, al turismo e ai grandi eventi. Come spiega l'edizione odierna de La Repubblica, Via Umberto Lenzini potrebbe trovare spazio a Valle Aurelia. Come detto, l'indimenticato patron laziale era un costruttore e buona parte del quartiere porta la sua firma. Partiranno presto anche le ricerche per il parco da dedicare a Pino Wilson. L'assessore Onorato interpellerà gli eredi e con loro si metterà a vagliare tutte le opzioni possibili. Intanto, sempre nel corso della riunione di giunta di ieri, via libera anche alla delibera per concedere un'area per la realizzazione di una cappella per la salma di Monica Vitti all'interno del Verano.