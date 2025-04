Lazio, Vecino torna protagonista con la Dea e il club pensa al rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Guendouzi non prenderà parte alla trasferta insidiosa di Bergamo, domenica la Lazio affronterà l’Atalanta al Gewiss Stadium e lo farà senza il punto di riferimento del centrocampo costretto a scontare un turno di squalifica. Il francese, sottolinea il Messaggero, è il biancoceleste con più minuti in campo di tutti compagni: 3.307 complessivi, 2645 se si considerano solo quelli in campionato che lo rendono il primo in assoluto della Serie A.

Sacrificato con la Dea per ricaricare le pile in ottica derby e la doppia sfida col Bodo/Glimt, gare a cui uno come lui non può certamente rinunciare. Lascerà spazio a Vecino che tornerà protagonista in un big match dal peso specifico non indifferente. L’assenza dell’uruguaiano è stata poco citata, ma si è fatta sentire e non poco. Adesso vuole tornare decisivo e magari ritrovare anche quel gol che gli manca da ottobre. A attenderlo c’è un tour de force tra campionato e Europa League, poi arriverà il momento di discutere anche del futuro. Il biancoceleste ha lasciato intendere le proprie intenzioni, sta bene qui e la sua famiglia è contenta. Ci sarà un contatto tra il ds Fabiani e Lucci, l’agente. Lo riporta il quotidiano. Insieme poi, fisseranno un incontro a Formello. I rapporti sono ottimi e tra le formule possibili c’è anche un anno più uno di opzione.

