Lazio - Venezia, il monday night può fare la differenza: il dato

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Sarà un match importantissimo per la Lazio quello in programma lunedì allo stadio Olimpico contro il Venezia. La squadra di Sarri affronterà quella di Zanetti reduce dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo e che lotta per non retrocedere. I biancocelesti vogliono vincere in casa: nelle ultime sette tra le mura amiche hanno infatti ottenuto due vittorie, due sconfitte e tre pareggi.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei le gare del lunedì portano fortuna alla Lazio: solo una sconfitta negli ultimi cinque incontri disputati anche se c'è da considerare che il Venezia non ha invece mai perso nelle gare disputate a inizio settimana ( un pareggio e 2 vittorie). Non solo, Lazio e Venezia sono rispettivamente la squadre che ha segnato di più nell'ultima mezz'ora di gioco e quella che ha subito più reti nello stesso arco temporale.