Lazio, Vieri: “La Coppa Italia dà un altro sapore alla stagione”

La conquista della Coppa Italia ha messo sui binari giusti una stagione che per la Lazio poteva complicarsi parecchio durante lo sprint finale. La corsa all’Europa non è mai stata così agguerrita negli ultimi anni e, se non fosse stato per la Coppa, i biancocelesti avrebbero rischiato addirittura di rimanere fuori. Impensabile per una squadra come la Lazio. L’unico rimpianto che resta è quello di non esser riusciti a centrare l’obiettivo Champions, soprattutto a causa della discontinuità. È di questo parere anche Christian Vieri: “Corsa al quarto posto? A certi livelli si paga ogni minimo rallentamento. Penso alla Lazio che a un certo punto sembrava quella messa meglio per produrre l’accelerata decisiva e invece è incappata in tanti stop inaspettati. Ma la vittoria in Coppa Italia dà tutto un altro sapore alla stagione”. Queste le parole di Bobo Vieri riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.

