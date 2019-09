Lecce, altro che la Roma: Liverani aspetta con ansia la Lazio

Il Lecce di Fabio Liverani si prepara ad affrontare la Roma nella prossima di campionato. Per l'allenatore significa tornare a confrontarsi con il proprio passato e ritrovare il club giallorosso - del quale anni fa indossò la maglia - come avversario. Eppure non è particolarmente agitato all'idea. Niente, a detta sua, potrebbe paragonare la volta in cui affrontò la Roma da giocatore della Lazio. E a proposito dei biancocelesti, nelle dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa di Radiosei Liverani confessa: "Mi emozionerò di più quando rivedrò (da allenatore, ndr) Lazio e Fiorentina".

