Lega Serie A, oggi l'assemblea su diritti tv e il nuovo presidente

Sarà senz'altro una discussione accesa quella che oggi andrà in scena in Lega Serie A. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, all'ordine del giorno dell'assemblea c'è al primo posto la nomina del vicepresidente. Si è evitato il commissariamento da parte della Figc, sono stati fatti i nomi di Campoccia dell'Udinese e Percassi dell'Atalanta. Si ragiona poi sul nome del nuovo presidente, da eleggere nell'assemblea del prossimo 2 dicembre: molti spingono per una ricandidatura di Micciché, che tornerebbe sui suoi passi solo in caso di unanimità. Intanto, nella seduta di oggi si parlerà anche di diritti tv: verranno presentate le linee guida per il triennio 2021-2024 e si valuterà l'offerta di 1,3 miliardi di euro di Mediapro

LAZIO, CAICEDO CANCELLA IL PASSATO

LAZIO, PARTENZA DA RECORD: I NUMERI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE