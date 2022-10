Martusciello, contro lo Spezia per i primi 3 punti da vice Sarri: i precedenti

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani alle 12.30 contro lo Spezia, Martusciello sostituirà Sarri squalificato. Il vice dovrà farne le veci, non è una novità assoluta. Ecco i precedenti: per Giovanni Martusciello l'esordio in biancoceleste risale al 19 settembre 2021. La sfida in casa con il Cagliari, si giocò alle 18:00 e finì 2-2. In quella gara, la Lazio partì forte con il solito Immobile, ad inizio ripresa i ragazzi di Sarri subirono i gol di Joao Pedro e l'ex Keita. Nel finale Cataldi riportò la gara in parità. Martusciello è più d'un semplice secondo, viene apprezzato e ascoltato da tutta la squadra. In Serie A ha vissuto l'esperienza da primo allenatore nell'Empoli nel 2016-2017, poi per 2 anni ha collaborato all'Inter con Spalletti. Ha compiuto 51 anni lo scorso 19 agosto alla vigilia della seconda giornata disputata a Torino. Proprio contro i granata, nella passata stagione il 23 settembre 2021, aveva vissuto la sua seconda gara. La partita terminò 1-1 con il rigore trasformato da Immobile a tempo scaduto. Contro la squadra di Gotti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, può essere l'occasione giusta per centrare la prima vittoria senza Sarri al comando durante i 90 minuti.

TORNA ALLA HOMEPAGE