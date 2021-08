Milan, Brahim Diaz: "Vogliamo lo Scudetto, ma occhio agli avversari"

Mancano solo dieci giorni all'inizio della Serie A. C'è grande attesa per vedere all'opera le big italiane che hanno cambiato, quasi tutte, la guida tecnica. Chi è rimasto fedele al proprio allenatore è il Milan che ha deciso di dare continuità al percorso intrapreso da Pioli. Brahim Diaz, fantasista rossonero riscattato dal Real Madrid dopo l'ottima stagione in prestito, ha rilasciato un'intervista in cui analizza il campionato. Di seguito le parole dello spagnolo riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Il nosto obiettivo è migliorarci, quindi lo Scudetto. Ci siao andarti vicini ma quest'anno ci sono tante squadre forti che possono metterci in difficoltà. Non so dire chi è la favorita, ma noi vogliamo essere protagonisti".<