Milan - Lazio, Bakayoko da rosso? Le moviole dei giornali

In una serata da dimenticare per quanto riguarda la prestazione della Lazio, a favorire un Milan che non aveva bisogno di aiuti c'è stata una valutazione molto leggera di Chiffi sul brutto fallo commesso da Bakayoko su Acerbi, con la "complicità" di Mazzoleni che dalla sala Var non richiama al monitor il direttore di gara, limitandosi a una breve conversazione a distanza. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, non concorda con questa lettura la Gazzetta dello Sport, che parla di un giallo giusto per il giocatore del Milan visti "il piede basso, il ginocchio piegato e il pallone spostato all'ultimo momento". Più severa invece la valutazione del Corriere dello Sport, che bolla senza esitazione l'intervento di Bakayoko come meritevole del cartellino rosso e ipotizza alla base della mancata convocazione di Chiffi al monitor il fatto che fosse già stato richiamato in occasione del rigore giustamente concesso al Milan.