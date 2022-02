Milan, Pioli punta Sarri: le mosse per stregare la Lazio

C'è l'Inter al varco, la semifinale è a un passo. San Siro però è pronta ad accogliere il big match di questa sera. Alle ore 21:00 andrà in scena Milan - Lazio valida per i quarti di finale, gara secca, di Coppa Italia. E' davvero quasi tutto pronto, si aspetta la serata per godersi un vero e proprio show. Se Sarri punta agli uomini migliori per cercare di mandare ko il tecnico Pioli, anche l'ex tecnico della Lazio inizia ad appuntare una bozza. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’infermiera si sta svuotando, in particolare ieri si sono allenati in gruppo sia Tomori che Rebic, entrambi recuperati contro la Lazio, proveranno a mettere minuti nelle gambe nel corso della partita.

LE MOSSE - A guidare l'attacco sarà ancora Giroud dopo la doppietta rifilata all'Inter nel derby, il francese ha messo la squadra di Sarri nel mirino. Alle spalle dell'ex Chelsea tornerà Brahim Diaz coadiuvato da Leao e Messias anche se Saelemaekers prova a strappare la maglia da titolare. Ballottaggio a centrocampo tra Tonali in vantaggio su Bennacer, uno dei due farà compagnia a Kessie. Anche in difesa la musica non cambia, Pioli sembra essere combattuto tra Florenzi e Calabria, mentre Kalulu e Romagnoli saranno i due centrali davanti Maignan, con Theo Hernandez che agirà a sinistra.