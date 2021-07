Milan, Scaroni e l'appello al Governo: "Stadi, un colpo fatale. Non si può aspettare"

Continua a far discutere la situazione relativa alla presenza degli spettatori negli stadi italiani. Sull'argomenti si è espresso anche Paolo Scaroni. Il presidente del Milan, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato dell'impatto del Covid sui club: "I ricavi da stadio rappresentano un terzo delle entrate per i club, non averli avuti è stato un colpo micidiale per i conti delle società". Poi l'appello al Governo sulle riaperture e ai cittadini affinché tutti si vaccinino: "Gli stadi vanno riaperti al 100% come stanno facendo in Inghilterra, Francia o Spagna. Il green pass penso sia una garanzia. Il Governo deve rendersi conto della situazione del calcio. Italiani e giovani, vaccinatevi al più presto".

