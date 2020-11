Morte Maradona, Mancini: "Diego mi regalò la sua ultima maglia. Era un campione vero"

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana, si è unito al ricordo di Diego Armando Maradona, leggenda del calcio che ci ha lasciato due giorni fa per un arresto cardiorespiratorio. Durante un'intervista al Corriere dello Sport, l'ex attaccante della Lazio ha raccontato che dopo un Napoli-Sampdoria 1-4 nel 90/91, Diego gli regalò la sua ultima maglia azzurra. Dopo quella partita scappò via e non torno più. Maradona scese negli spogliatoi e si complimentò con Roberto per la doppietta e con la squadra per la vittoria. Mancini prosegue: "El Pibe de Oro era un campione vero che sapeva riconoscere il valore degli avversari. Lui era un bravissimo ragazzo nonostante tutti i suoi problemi, sincero e onesto. Mi capitò di litigarci dopo la finale di Coppa Italia a Cremona. Rientrò tutto grazie alla sua correttezza. Diego non morirà mai, ogni immagine del suo talento lo farà resuscitare nella nostra memoria".

Sosa: “La Lazio gioca benissimo, questo è quello che vuole Inzaghi”

FORMELLO - Lazio, Milinkovic in gruppo. Conferma Escalante, Luiz Felipe a parte

TORNA ALLA HOME