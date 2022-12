Morte Mihajlovic, il Bologna presente al completo ai funerali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non mancherà nessuno del Bologna lunedì mattina ai funerali di Sinisa Mihajlovic. La celebrazione si terrà presso la basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ultima squadra che lo ha avuto in panchina ci sarà al completo. Giocatori, dirigenti, staff tecnico e i dipendenti partiranno in treno, il presidente Saputo farà di tutto per arrivare in tempo dall'America (sta organizzando il volo privato). Ieri è stata annullata l'amichevole contro contro il Gorica e le bandiere nel centro sportivo di Casteldebole erano a mezz'asta.

IL DOLORE DEI TIFOSI - Anche i tifosi rossoblù vogliono esserci: stanno provando ad organizzare i pullman per arrivare nella Capitale, ma il fatto che il fuerale capiti in un giorno lavorativo complica le cose. Intanto il CentroBolognaClubs e Futurorossoblù hanno deciso di fare una donazione all’Airc e uno striscione è apparso all'esterno della curva Andrea Costa del Dall'Ara: "Ciao Sinisa per sempre uno di noi". Questa sera ci sarà una veglia di preghiera alla Basilica di Santo Stefano. Ennesimo gesto di vicinanza e affetto da parte dei bolognesi che hanno voluto bene al guerriero Sinisa.