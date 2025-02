Napoli, Buongiorno torna titolare contro la Lazio: sarà duello con Castellanos

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nonostante i recenti infortuni, il Napoli può tornare a sorridere. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, contro la Lazio tornerà titolare al centro della difesa Alessandro Buongiorno. Era assente da una vita, l’ultima volta contro l’Udinese in trasferta e poi sei partite a guardare da casa e le ultime due in panchina. Ora torna per sfidare Valentin Castellanos, sarà un duello tosto. Il centrale ex Torino è fondamentale per Conte, non è un caso che con lui in campo il Napoli abbia collezionato nove dei dodici clean sheet complessivi messi insieme in campionato.