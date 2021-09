Nazionale, Condò: "Sarri e Mourinho possono aiutare Mancini"

RASSEGNA STAMPA - L'Italia di Mancini ieri non è andata oltre lo 0-0 con la Svizzera. Un pareggio che compromette un po' la corsa verso il Mondiale in Qatar. Gli azzurri sono primi con quattro punti sui rossocrociati che, però, hanno due gare in meno della selezione di Mancini. Decisiva sarà la sfida di novembre all'Olimpico. La Nazionale si deve ritrovare e tornare ai livelli espressi all'Europeo. Per farlo saranno decisivi i club. Paolo Condò scrive su La Repubblica che proprio Lazio e Roma potrebbero aiutare Mancini su due profili. Ecco le sue parole: "L'impressione è che nella stagione che manca Mancini dovrà guardare soprattutto a due suoi colleghi in A, ed entrambe le "alleanze" conterranno qualcosa di paradossale perché con uno, Sarri, ebbe uno sgradevole confronto ai tempi di Napoli-Inter mentre il secondo, Mourinho, fu il tecnico per il quale Moratti lo esonerò. La vicinanza tra il suo gioco e quello di Sarri dovrebbe abituare Immobile a restare un'arma letale pur partendo spalle alla porta. Mourinho, invece, ha già avviato il grande rilancio di Zaniolo, l'addizione necessaria per salire ulteriormente di livello".