Parma - Lazio, la sfida degli scambi eccellenti: quanti campioni sono passati nei due club

Domenica ci sarà Parma - Lazio e alla mente dei più nostalgici non possono che tornare in mente le immagini dei tempi andati, quando le due società erano all'apice del successo e si scambiavano i campioni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ai tempi delle presidenze di Cragnotti e Tanzi, tanti sono stati gli affari tra biancocelesti e crociati: Sensini, Crespo, Almeyda, Coinceicao, Veron e chi più ne ha più ne metta. I due presidenti sono stati sfidanti sia in campo calcistico che in quello agroalimentare (Parmalat e Centrale del Latte), ma quando c'era da fare affari erano grandi amici. Solo una volta i due non riuscirono a fare affari: nel 1995, quando una città intera bloccò il passaggio di Signori in Emilia Romagna per 25 miliardi di lire. Nell'affare doveva rientrare il trasferimento in biancoceleste di Filippo Inzaghi, ma la sommossa generale mandò tutto in fumo. Domenica non si potranno affrontare Fabio Liverani e Simone Inzaghi sulle rispettive panchine: la sconfitta contro l'Atalanta è costata cara al romano che non siede più sulla panchina del Parma.

