Pedro, lo spaccapartite della Lazio: è tra i "principi dell'1-0" in Serie A

RASSEGNA STAMPA - C'è una regola per cui chi in A segna per primo vince due terzi delle partite. È una tendenza confermata dalle statistiche e dai numeri raccolti guardando l'andamento di questa prima parte di campionato, che ha messo in mostra i "principi dell'1-0", quei calciatori cioè che si sono specializzati come "spaccapartite" e che segnano per primi. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, in testa c'è Simeone con 6 gol, seguono Osimhen, Abraham e Vlahovic a 5, più dietro ecco Pedro della Lazio a 4 reti (punite Fiorentina, Atalanta, Genoa e Venezia) insieme alla coppia juventina Dybala-Morata, a Sanabria, a Caputo e a Gabbiadini. E Lazio, nella classifica che riguarda le squadre che sono andate più in vantaggio, è a 11 volte con il Bologna. Meglio hanno fatto Inter e Napoli (17), Milan e Juve (16), Roma e Verona (14), Fiorentina (13) e Torino (12).

