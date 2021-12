Pessina: "Joao Pedro e Luiz Felipe in Nazionale? Se puoi essere naturalizzato..."

Non sarà facile per l'Italia di Roberto Mancini qualificarsi al prossimo Mondiale che si terrà in Qatar nel 2022. La strada è tutta in salita: bisognerà prima battere la Macedonia del Nord e poi la vincente tra Turchia e Portogallo. Gli azzurri, campioni d'Europa a luglio, ci credono e ci crede anche Mattia Pessina: "Sappiano chi siamo, cosa abbiamo fatto e che abbiamo un’ultima chance per qualificarsi: è quello che ci scriviamo sul nostro gruppo whatsapp, ripostando foto e video di quel trionfo. Gli italiani tirano fuori anche grande spirito di rivalsa, se sentono troppa negatività. E perché Mancini ci trasmette tranquillità e fiducia", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

Poi sulla possibile presenza di Joao Pedro e Luiz Felipe: "Se puoi essere naturalizzato, qualcosa di italiano ce l’hai dentro. E chi lo è diventato, ha dimostrato di dare tutto per questa maglia".

Calciomercato Lazio, mi ritorni in mente: due vecchi pallini nel mirino

Lazio, operazione continuità: mai tre vittorie consecutive in stagione

TORNA ALLA HOME