Premi Maestrelli, quando e dove saranno consegnati

TUTTOmercatoWEB.com

Lunedì 12 maggio alle ore 18, al teatro comunale di Manzoni di Cassino, si terrà l'evento di consegna dei premi intitolati a Maurizio Maestrelli. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il riconoscimento viene conferito a 15 personalità che si sono distinte per i risultati ottenuti ma anche per il fair play e la professionalità mostrata.

Non solo, perché dal 13 al 18 maggio si terrà il 17° torneo internazionale Lazio Cup, a cui parteciperanno 16 squadre divise in quattro gironi di categoria Under 17: Valmontone, Villalba di Guidonia, Cassino e Veroli-Casalattico. La manifestazione è stata vinta finora 3 volte dall'Inter, Roma, Atletico Madrid, B Italia, Partizan Belgrado (2 vittorie), Siena, Fiorentina, Aspire Academy Qatar, Sparta Praga e Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti (1 vittoria).