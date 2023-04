PRIMAVERA | Lazio, a Formello arriva il Pescara: c'è il primo posto da difendere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Vincere per mantenere salda la vetta. La Lazio oggi ha l'obbligo morale di conquistare i tre punti per aggiungere un altro tassello importante all'obiettivo finale. Alle 15 ci sarà la sfida in casa contro il Pescara, avversaria che a inizio stagione si presumeva potesse giocarsi la promozione insieme ai biancocelesti, ma che poi ha deluso le aspettative. Ora la squadra di Sanderra sta facendo la lotta a distanza con l'Ascoli, secondo a quattro lunghezze di distanza. Il mister, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non potrà contare sullo squalificato Floriani Mussolini e di conseguenza ha reinserito in lista il fuoriquota Bertini. Alle spalle di Crespi ci sarà Gonzalez, ormai giocatore della Lazio a tutti gli effetti (il suo contratto è stato riscattato con l'acquisto definitivo). Con loro Balde e Saná Fernandes a completare il pacchetto offensivo. Servono i loro gol, mancati lo scorso weekend, per mandare al tappeto gli abruzzesi.