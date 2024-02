Primavera Lazio, finalmente il ritorno di Balde. Cure negli States per D'Agostini

Un rientro importantissimo, anzi fondamentale per la Lazio Primavera. Stiamo parlando di Mahamadou Balde, che sarà convocato per la sfida contro il Frosinone in programma sabato. La lesione al crociato rimediata a inizio stagione (nella seconda giornata contro il Verona) lo aveva messo ko, ma ha lavorato, si è rimboccato le maniche ed è tornato pian piano in forma. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con tutta probabilità mister Sanderrà lo inserirà a gara in corso, per poter pian piano fargli riprendere ritmo senza rischiare troppo.

Intanto c'è un altro calciatore sfortunatissimo in nella Primavera bìancoceleste: Lorenzo D'Agostini, arrivato in estate dall'Inter Miami Academy, lontano dal campo di calcio per una lesione muscolare rimediata contro il Genoa il 27 gennaio. Si sta curando in America e seguirà lì il suo protocollo riabilitativo.