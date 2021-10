PRIMAVERA - Lazio, scontro al vertice: al Fersini arriva il Cesena

RASSEGNA STAMPA - I ragazzi di Calori stanno lottando per conquistare il primo posto che gli permetterà di essere promossi in Primavera 1. Oggi alle 11 al “Fersini” la Lazio ospiterà il Cesena, sarà uno scontro diretto considerando il fatto che i romagnoli sono a 3 punti dai biancocelesti, in vetta insieme al Frosinone, ma con una gara in meno. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si prospetta una gara intensa nel corso della quale l'allenatore dovrà gestire i suoi tenendo conto degli infortunati e dei prossimi incontri di Coppa Italia ravvicinati, mercoledì ci sarà il Lecce. Di seguito, le probabili scelte di formazione:

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Santovito, De Santis; Coulibaly, Bertini; Shehu, Ferrante, Muhammad; Tare. A disp.: Furlanetto, Di Fusco, Pollini, Ruggeri, Adjaoudi, Felici, Troise, Campagna, Ferro, Nasri, Crespi. All.: Calori.

CESENA (4-3-3): Pollini; Guerra, Pieraccini, Ferretti, Allegrucci; Francesconi, Vallocchia, Carlini; Bernardi, C. Shpendi, S. Shpendi.

A disp.: Venturini, Galassi, Diotallevi, David, Gramellini, Onofri, Gessaroli, Pungelli, Ghinelli, Ariyo, Corzani, Brigliadori. All.: Ceccarelli.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia

